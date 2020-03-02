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На Кубани выявили преступное сообщество из сотрудников правоохранительных органов

Полицейские занимались поборами на трассе "Кавказ". Всего задержаны семь человек
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© Валентин Егоршин/ТАСС, архив

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета совместно с МВД и Генпрокуратурой выявили в Краснодарском крае преступное сообщество, состоящее из полицейских, занимавшихся поборами на трассе "Кавказ". Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следователями ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД во взаимодействии с управлением Генпрокуратуры в СКФО пресечена деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов", - сообщили в СК.

Всего задержаны шесть действующих сотрудников полиции и один бывший сотрудник. По данным СК, они занимались поборами с водителей на автотрассе "Кавказ".

В СК уточнили, что фигурантами дела стали командир отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Кубани Сергей Бочкарев, его подчиненные Максим Максимов, Дмитрий Плехов, Сиртакий Тосунов, Евгений Акимов, а также начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции того же отдела полиции Михаил Баканов. Седьмой задержанный - бывший оперативник Роман Гриненко.

Следствие считает, что с 2016 по 2020 год полицейские на стационарном посту ДПС "Успенский" на автотрассе "Кавказ" систематически получали взятки с водителей. За деньги они освобождали от уголовной и административной ответственности нарушителей и обеспечивали беспрепятственный проезд машин, которые незаконно перевозили товары и спиртосодержащую продукцию. "Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Преступное сообщество"), ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сообщили в СК.

Следователи и полицейские провели 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых, а также у лиц, которых проверяют на причастность к деятельности преступного сообщества. "Следствие планирует направить в суд ходатайство об избрании семерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.

Служебная проверка

В пресс-центре МВД России сообщили, что полицейских отстранили от выполнения служебных обязанностей, в отношении них проводится служебная проверка. "Руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки. По ее итогам должностные лица, причастные к противоправной деятельности, будут уволены из органов внутренних дел и понесут ответственность в соответствии с законодательством".

В новость внесены изменения (20:56 мск) - добавлен комментарий пресс-центра МВД России.

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РоссияКраснодарский край
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