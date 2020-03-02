Граждане Польши и Украины заочно арестованы в Москве по "делу Магомедовых"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы заочно арестовал двух человек - гражданина Польши Валенти Сельвесюка и украинца Сергея Ткаченко, которым предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил: заочно арестовать Сельвесюка и Ткаченко на срок два месяца с момента их задержания или экстрадиции в Россию", - зачитал свое решение судья Александр Меркулов.

Как следует из материалов дела, Сельвесюк и Ткаченко обвиняются в участии в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения (ч. 3, ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также в особо крупном присвоении денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Оба они объявлены в международный розыск. Как полагает следствие, украинец и поляк проходят по эпизоду "дела Магомедовых" о хищении денежных средств АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) при поставках украинского зерна в 2012-2013 годах. Общая сумма ущерба от их действий составляет $20 млн 250 тыс.

Совладелец руппы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов, обвиняются в хищениях и создании организованного преступного сообщества.