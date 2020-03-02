В Ростовской области два человека пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта. /ТАСС/. ДТП с участием служебного автомобиля дорожно-постовой службы (ДПС) произошло в Ростовской области. По предварительной информации, полицейский УАЗ столкнулся с легковушкой, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области.

"Сегодня в 16:30 мск на улице Профильная хутора Красновка Каменского района водитель автомобиля ВАЗ-2112, по предварительной информации, чтобы не допустить столкновения с идущей впереди машиной, которая поворачивала направо, выехал на полосу встречного движения в месте, где знаками и разметкой выезд на встречку не запрещен. В результате произошло столкновение с автомобилем УАЗ "Патриот" - служебным автомобилем экипажа ДПС", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и представители экстренных служб, информация уточняется, добавили в МВД.

По данным источника в экстренных службах региона, в результате инцидента пострадали два человека из легкового автомобиля.