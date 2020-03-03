СМИ: на востоке Кубы грузовик въехал в толпу людей

ГАВАНА, 3 марта. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, 20 пострадали на Кубе после того, как грузовик въехал в толпу людей в провинции Гуантанамо в восточной части страны. Об этом в понедельник сообщил интернет-портал Cubadebate.

Отмечается, что пострадавшие находились в вечернее время непосредственно на проезжей части неосвещенном участке дороги. Грузовой автомобиль двигался в это время с выключенными фарам. Все получившие травмы находятся под наблюдением врачей.

По официальным данным, на острове ежедневно происходит в среднем 31 дорожно-транспортное происшествие. Большинство аварий связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог, а также серьезной изношенностью автопарка страны. Возраст многих машин на кубинских дорогах превышает 50 лет. На аварийность также серьезно влияет недостаточный уровень дисциплины многих участников дорожного движения.