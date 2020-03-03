Суд назначил строителю Приморского океанариума 12 лет колонии за растрату

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока признал Андрея Поплавского виновным в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) в особо крупном размере, в растрате (ст. 160 УК РФ) при строительстве Приморского океанариума и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили ТАСС в суде во вторник.

"Суд назначил Поплавскому наказание в виде лишения свободы на 12 лет в колонии общего режима со штрафом в 400 млн рублей", - сообщил представитель суда.

Он добавил, что в суде установили вину подсудимого по нескольким эпизодам растраты и коммерческого подкупа. Поплавского взяли под стражу в зале суда.

Как установили в суде, Поплавский при пособничестве гендиректора ООО "НПО "Мостовик" Олега Шишова и генерального директора ЗАО "Косандра" Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" в городе Владивостоке. Кроме того, Поплавский получил от Косяченко и Шишова более 145 млн рублей за приемку выполняемых генподрядчиками работ по строительству океанариума, их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ.

Дело Поправского рассматривалось во Фрунзенском районном суде г. Владивостока с февраля 2019 года. В августе Приморский краевой суд изменил меру пресечения подсудимому с содержания под стражей на домашний арест.