Гособвинение попросило два года подсудимому по делу об издевательствах над Шамсутдиновым

ЧИТА, 3 марта. /ТАСС/. Гособвинение попросило назначить подсудимому Руслану Мухатову, фигуранту уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, два года колонии-поселения. Об этом сообщил ТАСС во вторник Равиль Тугушев, адвокат солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, устроившего в октябре 2019 года стрельбу в части. Шамсутдинов проходит потерпевшим по делу.

"Гособвинитель попросил два года. Наша позиция была - содержание в дисциплинарной части, но поскольку он [подсудимый Мухатов] на сегодня уже закончил службу в Вооруженных силах, привлечь его к ответственности в дисциплинарной части нельзя. Поэтому мы поддержали позицию гособвинителя - два года в колонии-поселении", - сказал Тугушев.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату, сегодня будет оглашен приговор, добавил собеседник.

Согласно материалам Читинского гарнизонного военного суда, дело в отношении Мухатова возбуждено по ч. 1 ст. 335, ч. 2 п. "б" ст. 335 УК РФ ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц").