20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Гособвинение попросило два года подсудимому по делу об издевательствах над Шамсутдиновым

Приговор Руслану Мухатову огласят 3 марта
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

ЧИТА, 3 марта. /ТАСС/. Гособвинение попросило назначить подсудимому Руслану Мухатову, фигуранту уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, два года колонии-поселения. Об этом сообщил ТАСС во вторник Равиль Тугушев, адвокат солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, устроившего в октябре 2019 года стрельбу в части. Шамсутдинов проходит потерпевшим по делу.

На эту тему
Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

"Гособвинитель попросил два года. Наша позиция была - содержание в дисциплинарной части, но поскольку он [подсудимый Мухатов] на сегодня уже закончил службу в Вооруженных силах, привлечь его к ответственности в дисциплинарной части нельзя. Поэтому мы поддержали позицию гособвинителя - два года в колонии-поселении", - сказал Тугушев.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату, сегодня будет оглашен приговор, добавил собеседник.

Согласно материалам Читинского гарнизонного военного суда, дело в отношении Мухатова возбуждено по ч. 1 ст. 335, ч. 2 п. "б" ст. 335 УК РФ ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц").

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
Реклама на ТАСС
В Забайкалье возбудили дело из-за схода вагонов с углем на Транссибе
В результате ЧП повреждены 150 м железнодорожного полотна и одна опора контактной сети
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС