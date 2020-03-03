Полицейский, стрелявший в метро "Рязанский проспект", не был в состоянии аффекта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Экспертиза по делу старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, который устроил стрельбу на станции метро "Рязанский проспект", подтвердила, что он испытывал сильное эмоциональное напряжение и возбуждение в момент, когда открыл огонь, однако не был в состоянии аффекта. Это следует из материалов уголовного дела, с которыми удалось ознакомиться ТАСС.

"Клинико-психиатрический анализ предоставленных материалов [дела], а также настоящее экспертно-психологическое исследование позволяют заключить, что во время проверки, осуществляемой потерпевшими, Смирнов был взволнован и напуган возможными последствиями данной проверки. Во время обыска в присутствии понятых, при обнаружении у него денежных средств, Смирнов испытал сильное эмоциональное напряжение и возбуждение. Вместе с тем указанное эмоциональное состояние Смирнова не достигало степени выраженности аффекта", - сказано в документах, имеющихся в деле. Там также подчеркивается, что эмоциональное волнение Смирнова не препятствовало его способности отдавать отчет в своих действиях.