Жительница Камчатки отсудила 2 млн рублей у автопарка за гибель сына под колесами автобуса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 марта, /ТАСС/. Камчатский краевой суд взыскал 2 млн рублей в пользу матери, сын которой в 2019 году погиб под колесами автобуса на городском маршруте в Петропавловске-Камчатском. Об этом ТАСС рассказала начальник обобщения и кодификации судебной практики Жанна Пчелина.

Смертельное ДТП, в котором погиб девятилетний мальчик, произошло в январе 2019 года в краевой столице Камчатки. Ребенок шел по сугробу высотой порядка трех метров и скатился прямо под колеса проезжавшего мимо по городской магистрали автобуса. В результате ДТП ребенок умер до приезда медиков. Следствие установило, что водитель не виноват в гибели ребенка, однако, в суде первой инстанции усмотрели правовые основания для взыскания в пользу матери погибшего компенсации морального вреда с руководства компании, которой принадлежал автобус. Ответчик попытался обжаловать это решение в краевом суде, но безуспешно.

"Если вред причинен работником при использовании транспортного средства, принадлежащего работодателю, обязанность возмещения вреда возлагается на самого работодателя как владельца источника повышенной опасности. Суд первой инстанции, принимая во внимание степень морально- нравственных страданий матери погибшего ребенка, а также фактические обстоятельства дела, взыскал компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей", - сообщила ТАСС Пчелина.

В краевом следственном управлении Следственного комитета России ТАСС сообщили, что продолжается расследование уголовного дела в отношении подрядной организации, не расчистившей дорогу, на которой произошло ДТП.

В 2019 году на дорогах края в ДТП погибли четверо несовершеннолетних. В июле прошлого года власти региона заплатили 628 тыс. рублей семье девочки-подростка, погибшей под колесами рейсового автобуса в Петропавловске-Камчатском. Тогда водителю транспортного средства стало плохо за рулем, и он совершил наезд на четырех человек. 14-летняя девушка погибла на месте.