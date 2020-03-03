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В Москве задержали подозреваемых в хищении 20 тонн сливочного масла у бизнесменов

Стоимость украденного продукта оценивается в 7,5 млн рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в хищении 20 тонн сливочного масла стоимостью порядка 7,5 млн рублей у двух предпринимателей в Москве. Об этом во вторник ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудники полиции при участии Росгвардии задержали подозреваемых в разбойном нападении. В территориальный отдел полиции обратился представитель компании по производству молочной продукции. Он сообщил, что вместе с коллегами привез клиенту 20 тонн сливочного масла стоимостью свыше 7,5 млн рублей. Встреча и передача товара должны были состояться возле одного из магазинов на Ярославском шоссе. Однако в указанном месте к ним подошли неизвестные, и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, посадили в другие автомашины и вывезли в лес", - рассказала она.

Спустя некоторое время, когда заявителю и его компаньонам удалось вернуться к своему большегрузному автомобилю, они обнаружили, что двери прицепа открыты, а товар отсутствует.

"В результате оперативно - розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых, а затем в Московской области - еще двоих предполагаемых сообщников. Похищенный товар был обнаружен в фуре, припаркованной на улице Подольских курсантов города Москвы", - отметила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (Разбой). В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двое заключены под стражу.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительное расследование продолжается", - заключила официальный представитель МВД.

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