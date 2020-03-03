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Пассажирский самолет Владивосток - Москва экстренно сел в Хабаровске

Источник в авиационных кругах сообщил, что посадка прошла благополучно
Описание
© Eliyahu Yosef Parypa/Shutterstock/FOTODOM, архив

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Самолет компании "Аэрофлот" Airbus А-330, вылетевший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Рейс SU1703 из Владивостока в Москву благополучно сел в Хабаровске", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину посадки.

Согласно данным сервиса Flightradar24.com, самолет Airbus A-330, выполнявший рейс SU1703 "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, спустя час полета подал сигнал общей тревоги и развернулся над Хабаровским краем. В Шереметьево он должен был прибыть в 16:41 мск.

В "Аэрофлоте" уточнили, что данный борт совершил посадку "после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий". "После проверки борт вылетит в Москву", - добавили в компании.

Теги
РоссияПриморский крайХабаровский край
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