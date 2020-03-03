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Два человека задержали в Киргизии по подозрению в попытке захвата власти после митинга

На площади в Бишкеке собрались от 1 до 1,5 тыс. участников акции, они требовали освободить осужденного экс-депутата Садыра Жапарова

БИШКЕК, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали после состоявшегося в столице 2 марта митинга двух граждан по подозрению в организации попытки захвата власти. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-центра ГКНБ.

"ГКНБ в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Покушение на насильственный захват власти" уголовного кодекса республики, задержаны два человека, в том числе один из организаторов митинга, экс-депутат Каныбек Осмоналиев", - отмечает пресс-центр.

Оба подозреваемых помещены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. "По результатам проводимых следственных действий будет решен вопрос о вручении им уведомления в подозрению в совершении данного преступления и избрания меры пресечения", - подчеркивается в сообщении.

В ходе беспорядков пострадали 27 человек, в том числе 24 сотрудника правоохранительных органов. Во вторник пресс-служба МВД Киргизии сообщила, что после митинга в отделения милиции столицы были доставлены 166 человек, из них 162 отпущены после установления их личностей.

По факту произошедших в столице событий МВД "начато досудебное" расследование по статье "Массовые беспорядки" уголовного кодекса республики. "В рамках досудебного производства заключены под стражу четверо граждан. В результате массовых беспорядков 24 сотрудника милиции получили телесные повреждения разной степени тяжести. В настоящее время назначены экспертизы, продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - подчеркивается в сообщении.

На центральной площади Бишкека, рядом с которой находятся администрация президента и парламент страны, в понедельник собрались, по разным оценкам, от 1 до 1,5 тыс. участников акции с требованием освободить осужденного экс-депутата Садыра Жапарова. Ближе к вечеру толпа начала бросать камни в сотрудников милиции, которые в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате митингующие были вытеснены с площади.

Жапаров был задержан 25 марта 2017 года после возвращения в Киргизию из-за границы. Суд приговорил его к 11,5 годам лишения свободы за совершение ряда преступлений. В частности, он был признан виновным в захвате заложника во время митинга в областном центе Каракол в 2013 году. Вышестоящая судебная инстанция позже сократила срок заключения Жапарова до 10 лет. В конце прошлого года экс-депутат подал прошение о помиловании на имя президента республики Сооронбая Жээнбекова.

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Киргизия
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