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В Оренбурге арестовали мужчину, избившего подростка металлической трубой

Он пробудет в СИЗО до 28 марта

ОРЕНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Промышленный районный суд Оренбурга арестовал подозреваемого в избиении 12-летнего мальчика. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы УМВД России по Оренбургской области.

"Сотрудниками полиции задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в причинении легкого вреда здоровью 12-летнего подростка. В настоящее время Промышленным судом Оренбурга ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО №3 Оренбурга на 30 суток, до 28 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета используемого в качестве оружия". Полицейские проводят разбирательство по заявлению родителей потерпевшего. Установлено, что 24 февраля на лестничной клетке общежития мужчина металлической трубой от гардины нанес несколько ударов подростку по голове и рукам.

В суде по запросу ТАСС уточнили, что обвинение мужчине пока не предъявлено, он является подозреваемым.

Теги
РоссияОренбургская область
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