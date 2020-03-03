Житель Крыма получил более семи лет колонии за попытку сбыта 60 кг марихуаны

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Сакский районный суд Республики Крым приговорил к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы местного жителя за покушение на сбыт более 60 кг марихуаны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Управления ФСБ по региону.

Мужчина был задержан в ноябре 2019 года. Установлено, что он занимался культивацией наркосодержащих растений в специально оборудованных парниках в Сакском районе для последующего их сбыта. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по месту проживания мужчины обнаружено и изъято более 6 кг наркотического средства каннабис. Еще более 60 кг частей наркосодержащего растения обнаружено в парниках.

"Сакский районный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении, ему назначено наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины следственным отделом УФСБ было возбуждено и расследовалось уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г", ч. 4, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере) и ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).