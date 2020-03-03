Обыски проводятся у футбольных фанатов после драки в московском метро

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следователи проводят серию обысков у футбольных болельщиков, подозреваемых в участии в драке на станции метро "Маяковская" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору). В нем пока два эпизода - драка в троллейбусе и в метро. Сейчас по делу идет серия обысков у фанатов ЦСКА, "Динамо" и "Спартака" по адресам их проживания в Москве и Подмосковье", - сказал собеседник агентства.

Драка произошла 29 февраля на платформе станции метро "Маяковская" между футбольными фанатами "Спартака" и "Динамо". По данным источника в экстренных службах, несколько стычек между болельщиками "Динамо" и "Спартака" произошло и у стадиона. Самая крупная из них, по его словам, произошла в троллейбусе на Ленинградском проспекте.

После драки задержаны три человека.

Матч чемпионата России по футболу между столичными "Динамо" и "Спартаком" закончился со счетом 0:2.