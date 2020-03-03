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Суд в два раза уменьшил сумму иска Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока

Генпрокуратура в 2019 году подала иск о взыскании 3,2 млрд рублей с Игоря Пушкарева и его компаний в связи с признанием его виновным в коррупционных преступлениях

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Советский районный суд во вторник по ходатайству Генеральной прокуратуры уменьшил сумму исковых требований, которые надзорный орган заявил к бывшему мэру Владивосока Игорю Пушкареву и его компаниям группы "Востокцемент", с 3,2 млрд до 1,4 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказала представитель защиты Татьяна Строганова.

В 2019 году Генпрокуратура подала иск о взыскании 3,2 млрд рублей с Пушкарева и его компаний в связи с признанием его виновным в коррупционных преступлениях. Ранее Строганова сообщала ТАСС, что в суд поступило ходатайство Генпрокуратуры об уменьшении исковых требований до 1,4 млрд рублей. "Суд принял ходатайство прокуратуры об уменьшении суммы исковых требований", - сказала Строганова.

Тверской суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в коррупции и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. Суд вынес приговор и двум другим фигурантам дела: брат экс-мэра Андрей Пушкарев осужден условно на восемь лет с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Судом установлено, что в 2009-2015 годах мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия Владивостока "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.

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