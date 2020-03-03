На Ставрополье задержали членов банды, укравших 37 млн рублей из бюджета

ПЯТИГОРСК, 3 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о создании преступного сообщества, совершавшего хищения бюджетных средств, возбуждено на Ставрополье. Сообщники за два года заключили 18 контрактов, похитив 37 млн рублей из бюджета. Об этом сообщили журналистам во вторник в следственном управлении Следственного комитета (СК) Российской Федерации по краю.

"Следственный отдел по Промышленному району Ставрополя следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело в отношении 11 человек (пяти мужчин и шести женщин), подозреваемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016 году жительница Ставрополя создала преступное сообщество и вовлекла своих знакомых, друзей и родственников. Преступное сообщество состояло из двух звеньев. Первое звено производственное, куда входили шесть человек - юрисконсульты, менеджеры, специалист по тендерам. Второе звено организационное, состоящее из четырех человек, они были директорами семи организаций, созданных для участия в аукционах.

"С 2017 года по 2019 год организациями, участвовавшими в картельном сговоре, было заключено 18 государственных контрактов по поставке оборудования и техники для нужд Ставропольского края на общую сумму 800 млн рублей. При этом контракты заключались по завышенной стоимости, в результате чего злоумышленникам удалось похитить 37 млн бюджетных средств", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что по месту жительства и работы подозреваемых следователи СК и оперативники провели обыски, в ходе которых изъяли документацию, касающуюся организации и деятельности преступного сообщества. В отношении двух подозреваемых, объявленных в розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще двое отправлены под домашний арест, семь фигурантов задержаны. Следователи готовят ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.