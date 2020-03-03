СМИ: на Пхукете спасли двух россиянок, которых на надувных кругах унесло в море

БАНГКОК, 3 марта. /ТАСС/. Спасатели острова таиландского острова Пхукет спасли двух россиянок, которых на надувных кругах унесло в море. Как сообщило во вторник издание The Phuket News, сильное течение отнесло гражданок РФ на 3 км от пляжа Карон, где они плавали.

По информации издания, гид сообщил спасателям о том, что двое туристок пропали. После этого спасательные службы приступили к поиску 25-летней Марии и 27-летней Ксении. "Это заняло около часа, но двое туристов были найдены в море примерно в 3 км от берега, - сообщил представитель береговой охраны Киттисак Интаруанг. - Они были благополучно доставлены обратно на пляж, и туристическая полиция отвезла их в отель".

Интаруанг призвал всех любителей пляжного отдыха быть осторожными. "Ветер может унести вас так далеко от пляжа, что вы не сможете самостоятельно вернуться", - пояснил он.