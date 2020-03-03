20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: на Пхукете спасли двух россиянок, которых на надувных кругах унесло в море

Их нашли примерно в 3 км от берега

БАНГКОК, 3 марта. /ТАСС/. Спасатели острова таиландского острова Пхукет спасли двух россиянок, которых на надувных кругах унесло в море. Как сообщило во вторник издание The Phuket News, сильное течение отнесло гражданок РФ на 3 км от пляжа Карон, где они плавали.

По информации издания, гид сообщил спасателям о том, что двое туристок пропали. После этого спасательные службы приступили к поиску 25-летней Марии и 27-летней Ксении. "Это заняло около часа, но двое туристов были найдены в море примерно в 3 км от берега, - сообщил представитель береговой охраны Киттисак Интаруанг. - Они были благополучно доставлены обратно на пляж, и туристическая полиция отвезла их в отель".

Интаруанг призвал всех любителей пляжного отдыха быть осторожными. "Ветер может унести вас так далеко от пляжа, что вы не сможете самостоятельно вернуться", - пояснил он.

Теги
ТаиландРоссия
Реклама на ТАСС
В Забайкалье возбудили дело из-за схода вагонов с углем на Транссибе
В результате ЧП повреждены 150 м железнодорожного полотна и одна опора контактной сети
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС