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У москвича похитили 41 млн рублей в фиктивном пункте обмена валюты

Сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых - 34-летнего жителя Подмосковья

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в хищении 41 млн рублей у москвича, хотевшего поменять их на валюту. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию обратился 44-летний житель столицы, который "сообщил, что приехал в обменный пункт в Елисеевском переулке и передал кассиру 41 млн рублей". Кассир сообщила, что требуемой суммы в иностранной валюте в кассе нет и необходимо подождать некоторое время. "Вернувшись через пару часов, мужчина обнаружил, что дверь обменного пункта закрыта изнутри и, несмотря на стук, ее никто не открывает", - сказали в пресс-службе.

Заявитель, обойдя помещение, увидел, что окно в обменный пункт открыто и внутри никого нет. Полицейские установили, что злоумышленники, зная, что заявитель собирается менять крупную сумму денег на иностранную валюту, арендовали помещение на первом этаже дома и разместили информацию в интернете о выгодном курсе обмена. После того как мужчина передал деньги в кассу и вышел из обменного пункта, злоумышленники сбежали из помещения. Деньгами они распорядилась по своему усмотрению.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали одного из подозреваемых - 34-летнего жителя Подмосковья", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В настоящее время правоохранители разыскивают других соучастников преступления.

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Россия
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