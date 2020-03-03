В Забайкалье возбудили дело из-за схода вагонов с углем на Транссибе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту схода в понедельник на Транссибирской магистрали 11 полувагонов с углем, в результате чего были повреждены железнодорожные пути и остановлено движение. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба")", - говорится в сообщении.

2 марта на Транссибирской магистрали в зоне ответственности Забайкальской железной дороги на перегоне "Жипхеген - Хилок", по уточненным данным, с рельсов сошли 11 полувагонов грузового поезда с углем, восемь из которых опрокинулись. В результате были повреждены железнодорожные пути и перекрыто движение поездов.

В результате схода жертв и пострадавших нет. Повреждено около 150 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях, одна опора контактной сети. Размер причиненного ущерба устанавливается.