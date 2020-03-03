В Забайкалье подросток застрелил отца

ТАСС, 3 марта. Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"2 марта подросток в ходе ссоры с отцом произвел несколько выстрелов из ружья. В результате огнестрельных ранений лица и грудной клетки мужчина скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, преступление совершено на почве неприязненных отношений между сыном и отцом.