Прокуратура выявила хищение 30 млн рублей при проектировании нижегородского гидроузла

ТАСС, 3 марта. По факту хищения 30 млн рублей, выделенных на проектирование нижегородского гидроузла возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и отмывании денежных средств. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"По материалам прокурорской проверки возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 174.1 УК РФ, по выявленным прокуратурой совместно с Росфинмониторингом фактам вывода через фирмы-однодневки более 30 млн. рублей, выделенных на проектирование Нижегородского низконапорного гидроузла", - отметили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, в настоящее время проверяется версия о том, что в результате мошеннических схем было похищено около 300 млн рублей, выделенных на строительство объекта.

Строительство Нижегородского низконапорного узла, стоимость которого оценивается в 43,4 млрд рублей, необходимо из-за обмеления Волги. Гидроузел также призван обеспечить судоходство между Нижним Новгородом и Городцом.

В августе 2019 года Росморречфлот предложил перенаправить в пользу нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 12,6 млрд рублей, заложенных в бюджете Российской Федерации на строительство Нижегородского и Багаевского гидроузлов. Перераспределение средства связано со сдвигом сроков реализации проектов.