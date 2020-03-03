Летевший в Цюрих пассажирский Boeing вернулся в Шереметьево

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing, вылетевший из Москвы в Цюрих, вернулся и благополучно сел в Шереметьево, сообщил источник в авиационных службах.

"Самолет благополучно вернулся в аэропорт вылета Шереметьево в 10:50 мск", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе "Аэрофлота уточнили, что самолет вернулся в Шереметьево по технической причине. Посадка прошла в штатно, новый вылет состоится после замены борта. "Самолет, выполнявший рейс SU2486 по маршруту Москва - Цюрих, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка в аэропорту Шереметьево прошла в штатном режиме. После замены воздушного судна рейс будет продолжен. Планируемое время вылета - 12:45 мск", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в авиаслужбах сообщил ТАСС, что Boeing возвращается в Шереметьево из-за срабатывания датчика технической неисправности.

Утром 3 марта еще два самолета совершили экстренные посадки. Пассажирский Airbus А-330 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Владивостока в Москву, сел в Хабаровске спустя час полета. В "Аэрофлоте" уточнили, что борт совершил посадку "после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий". Специалисты обследовали самолет, ничего опасного на борту не обнаружено.

Также в Перми совершил посадку лайнер компании S7, следовавший из Новосибирска в Москву. На борту последнего находились 113 человек и шесть членов экипажа. Причиной его посадки стало сообщение о "минировании".

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