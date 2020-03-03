20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рейс Новосибирск - Москва совершил экстренную посадку в Перми

Причиной вынужденного приземления стало анонимное сообщение о минировании
© Пресс-служба Международного аэропорта "Пермь"

ПЕРМЬ, 3 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, следовавший во вторник из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Перми. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе международного аэропорта Пермь (Большое Савино).

"Совершил благополучную посадку", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, причиной экстренной посадки стало сообщение о минировании. "Во время выполнения рейса S7 2508 Новосибирск - Москва на почту контактного центра S7 Airlines поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован. Информация была передана экипажу воздушного судна. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту - в Перми", - сказали в пресс-службе.

Сейчас самолет находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, которые проводят все необходимые мероприятия. На борту воздушного судна находились 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

Пресс-служба краевого министерства территориальной безопасности сообщила журналистам, что сейчас пассажиры находятся в безопасности в здании аэропорта. После проверки воздушного судна и пассажиров рейс продолжится. Пермский линейный отдел МВД России на транспорте ТАСС начал проверку в связи с ЧП.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
В Казани выявили школьника, который хотел устроить массовое убийство в лицее
Подросток позвонил в службу "112" и заявил, что "готов перестрелять всех"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС