Рейс Новосибирск - Москва совершил экстренную посадку в Перми

ПЕРМЬ, 3 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, следовавший во вторник из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Перми. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе международного аэропорта Пермь (Большое Савино).

"Совершил благополучную посадку", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, причиной экстренной посадки стало сообщение о минировании. "Во время выполнения рейса S7 2508 Новосибирск - Москва на почту контактного центра S7 Airlines поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован. Информация была передана экипажу воздушного судна. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту - в Перми", - сказали в пресс-службе.

Сейчас самолет находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, которые проводят все необходимые мероприятия. На борту воздушного судна находились 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

Пресс-служба краевого министерства территориальной безопасности сообщила журналистам, что сейчас пассажиры находятся в безопасности в здании аэропорта. После проверки воздушного судна и пассажиров рейс продолжится. Пермский линейный отдел МВД России на транспорте ТАСС начал проверку в связи с ЧП.