20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Якутске заменят поврежденный участок газопровода после утечки

По предварительной информации, инцидент произошел из-за изношенности и образовавшейся коррозии

ЯКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Причиной, по предварительным данным, утечки на газопроводе высокого давления в Якутске, стали коррозия и изношенность. На улице, где произошел инцидент, идут аварийно-восстановительные работы, поврежденный участок будет заменен, сообщила журналистам во вторник пресс-служба управления газораспределительных сетей "Сахатранснефтегаз".

Данный газопровод, проложенный еще в первые годы газификации Якутска, в конце 1960-х годов, поставляет газ в котельные, снабжающие не только многоквартирные жилые дома, но и плавательный бассейн, торговый центр, стадион и др.

"Аварийно-восстановительные работы на улице Лермонтова, начавшиеся сегодня утром из-за обнаруженной утечки на газопроводе высокого давления, вступили в активную фазу. Работники управления газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз" обнаружили место утечки, предварительно образовавшееся из-за коррозии. <...> Изношенность привела уже к третьей аварийной ситуации из-за утечек на указанной улице за последний [2019] год", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что на данный момент идет сброс давления в трубе, чтобы затем заменить поврежденный участок. "Будут временно ограничены в газоснабжении объекты, снабжаемые поврежденным газопроводом", - добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, аварийно-восстановительные работы полностью завершат к 21:00 (15:00 мск). Движение автомобилей по улице Лермонтова возобновят в это же время.

Теги
РоссияЯкутия
Реклама на ТАСС
В Казани выявили школьника, который хотел устроить массовое убийство в лицее
Подросток позвонил в службу "112" и заявил, что "готов перестрелять всех"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС