В Якутске заменят поврежденный участок газопровода после утечки

ЯКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Причиной, по предварительным данным, утечки на газопроводе высокого давления в Якутске, стали коррозия и изношенность. На улице, где произошел инцидент, идут аварийно-восстановительные работы, поврежденный участок будет заменен, сообщила журналистам во вторник пресс-служба управления газораспределительных сетей "Сахатранснефтегаз".

Данный газопровод, проложенный еще в первые годы газификации Якутска, в конце 1960-х годов, поставляет газ в котельные, снабжающие не только многоквартирные жилые дома, но и плавательный бассейн, торговый центр, стадион и др.

"Аварийно-восстановительные работы на улице Лермонтова, начавшиеся сегодня утром из-за обнаруженной утечки на газопроводе высокого давления, вступили в активную фазу. Работники управления газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз" обнаружили место утечки, предварительно образовавшееся из-за коррозии. <...> Изношенность привела уже к третьей аварийной ситуации из-за утечек на указанной улице за последний [2019] год", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что на данный момент идет сброс давления в трубе, чтобы затем заменить поврежденный участок. "Будут временно ограничены в газоснабжении объекты, снабжаемые поврежденным газопроводом", - добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, аварийно-восстановительные работы полностью завершат к 21:00 (15:00 мск). Движение автомобилей по улице Лермонтова возобновят в это же время.