В России в 2019 году предотвратили 34 теракта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов предотвратили на стадии подготовки 34 теракта в России в 2019 году. Об этом во вторник сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

"В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта", - сообщил он.

Кулягин также добавил, что в минувшем году в России в ходе контртеррористических операций, а также оперативно-боевых мероприятий ликвидированы 32 бандита, в том числе девять главарей, задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов. "Силами МВД, ФСБ, Росгвардии ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия. Из незаконного оборота изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, которые злоумышленники планировали использовать при реализации своих преступных замыслов", - отметил он.

Кроме того, в 2019 году в РФ было ликвидировано 78 террористических ячеек, члены которых планировали теракты. "В прошлом году ликвидировано 78 ячеек террористов, которые готовили террористические акты на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов", - сказал Кулягин.

По его словам, по-прежнему для распространения террористической идеологии используются социальные сети, в интернете действуют сотни сайтов, которые распространяют идеологию террористов.

Развитие межведомственного и международного информационного обмена позволило повысить эффективность работы по пресечению каналов финансирования терроризма. "Росфинмониторингом заблокированы финансовые активы более 2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности", - сообщил Кулягин. Он отметил, что международные террористические организации не снижают активности по рекрутированию новых членов, созданию пособнической базы и распространению идеологии насилия.

Также в 2019 году по решению органов государственной власти пресечено распространение террористического и экстремистского контента на 50 тыс. страницах в интернете, заблокирован доступ к 16 тыс. зарубежных ресурсов, добавил представитель НАК.

Как отмечается, число терактов в России за последние пять лет сократилось в девять раз. Кулягин отметил, что благодаря системной работе в России сохраняется тенденция сокращения преступлений террористической направленности. "За последние пять лет, с 2014 по 2019 год, их число сократилось в девять раз", - сказал он.

По его словам, все большее значение приобретает организация системы профилактической работы по защите населения от идеологического влияния со стороны террористов и недопущения создания пособнической базы бандитов. Меры по противодействию "распространения террористической идеологии в нашей стране разрабатываются и реализуются в рамках утверждаемых президентом РФ комплексных планов противодействия идеологии терроризма, которые стали организационной основой", заключил Кулягин.