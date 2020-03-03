Сообщение о минировании экстренно севшего в Хабаровске самолета оказалось ложным

ХАБАРОВСК, 3 марта. /ТАСС/. Специалисты обследовали самолет, летевший из Владивостока в Москву и экстренно севший в Хабаровске из-за сообщения о минировании, ничего опасного на борту не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы хабаровского аэропорта.

"Оперативные мероприятия завершены. Самолет досмотрен, пассажиры, багаж и грузы также досмотрены, угроз не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Самолет Airbus A330, выполнявший рейс SU1703 "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, спустя час после взлета подал сигнал общей тревоги, развернулся над Хабаровским краем и сел в аэропорту столицы региона. В Шереметьево он должен был прибыть в 16:41 мск.

На борту самолета находились 167 пассажиров и 14 членов экипажа.