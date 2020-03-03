В Оренбургской области шестилетний мальчик провалился под лед и утонул

ОРЕНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области расследуют гибель мальчика на берегу реки Кураганка одного из сел региона. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ведомства.

"Днем 2 марта 2020 года на берегу реки Кураганка в районе жилых домов по улице Лагерной поселка Блявтамак города Медногорска обнаружено тело шестилетнего мальчика. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - сказано в сообщении.

Следователям предварительно удалось выяснить, что накануне двое детей шести и восьми лет играли на берегу реки. Младший оступился на подтаявшем льду и упал в воду, старший стал звать на помощь. Мальчиков заметил мужчина, он прыгнул в воду и вытащил ребенка, но тот не подавал признаков жизни.