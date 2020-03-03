Суд 11 марта рассмотрит жалобу на арест экс-главы отделения УВД Ляховца по делу Голунова

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд 11 марта рассмотрит апелляционную жалобу на арест бывшего начальника отделения по борьбе и контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором преступления в отношении журналиста Ивана Голунова.

"Апелляционная жалоба на постановление Басманного суд Москвы о заключении Ляховца под стражу будет рассмотрена Мосгорсудом в 11:45 мск 11 марта", - сказали в пресс-службе Басманного суда столицы.

По версии следствия, Ляховец создал преступную группу из сотрудников полиции, они незаконно приобрели наркотические средства и в июне 2019 года подкинули их Голунову с целью незаконного привлечения его к уголовной ответственности. Как считают в СК, наркополицейские таким образом пытались улучшить показатели своей работы.

11 марта Мосгорсуд рассмотрит жалобу еще четырех бывших сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Один из них, Денис Коновалов, признал вину и рассказал следствию, что наркотики приказал подбросить Ляховец. После этого по просьбе следствия он был переведен судом под домашний арест.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева. Они обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. В феврале Голунов сообщил, что получил извинения от прокуратуры Западного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование.