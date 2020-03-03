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Подсудимый ранил пристава в ходе заседания суда в Оренбургской области

Местному жителю оглашали приговор за приобретение и хранение наркотиков

ОРЕНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Сорочинская межрайонная прокуратура проконтролирует ход доследственной проверки, начатой по факту ранения судебного пристава во время заседания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона, распространенном во вторник.

Инцидент произошел 2 марта 2020 года во время оглашения приговора ранее судимому 48-летнему местному жителю за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере"). Во время назначения наказания подсудимый ранил себя и судебного пристава, обеспечивавшего порядок в зале судебного заседания. 

В пресс-службе ведомства уточнили, что судебный пристав пытался отобрать у мужчины предмет, похожий на нож, пристав получил раны руки и ноги. В Сорочинском районном суде, где произошел инцидент, от комментариев отказались.

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РоссияОренбургская область
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