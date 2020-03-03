СК РФ за 6 лет возбудил более 400 дел по преступлениям на юго-востоке Украины

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил более 400 уголовных дел по преступлениям украинских военнослужащих на юго-востоке Украины. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Расследуя трагические события на юго-востоке Украины, руководствуясь нормами международного права, Следственный комитет возбудил более 400 уголовных дел, по которым привлекаются к уголовной ответственности 155 лиц, в их числе высокопоставленные должностные лица Минобороны Украины", - сказал Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что среди привлеченных к ответственности за данные преступления - 73 должностных лица Вооруженных сил Украины, из них 20 относятся к высшему военному руководству, в частности, министр обороны Украины Степан Полторак и четыре его заместителя, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Также фигурантами уголовных дел стали командиры сухопутных и десантных войск, командующий Силами специальных операций Украины, командующий Военно-воздушными и морскими силами Украины, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.