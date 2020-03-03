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В Ленинградской области задержали гражданина Эстонии, находящегося в международном розыске

Иностранца объявили в розыск из-за незаконного оборота наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники Интерпола и петербургской полиции задержали во Всеволожском районе Ленинградской области гражданина европейского государства, который был объявлен в международный розыск за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

"На территории СНТ (садового некоммерческого товарищества) "Клубничное" во Всеволожском районе Ленинградской области задержали гражданина одного из европейских государств 1987 года рождения. Фигурант объявлен в международный розыск с целью ареста за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков у себя на родине", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанный является гражданином Эстонии.

В настоящее время о задержании разыскиваемого сообщили коллегам из европейской страны, мужчина находится в территориальном отделе полиции.

Теги
ЭстонияРоссияЛенинградская область
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