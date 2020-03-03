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Сослуживца Рамиля Шамсутдинова приговорили к двум годам условно за дедовщину

Во время судебного процесса Руслан Мухатов признал свою вину

ЧИТА, 3 марта. /ТАСС/. Читинский гарнизонный военный суд приговорил Руслана Мухатова к двум годам лишения свободы условно и штрафу 30 тыс. рублей за неуставные отношения в воинской части в Забайкалье. Об этом сообщил ТАСС во вторник Равиль Тугушев, адвокат солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, устроившего в октябре 2019 года стрельбу в части.

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Шамсутдинов и еще несколько военнослужащих проходили потерпевшими по делу. "Суд приговорил Мухатова к двум годам условно и к двум годам испытательного срока, а также к штрафу в размере 30 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства, добавив, что на суде Мухатов свою вину признал.

Гособвинение просило для подсудимого наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении. "В целом мы удовлетворены решением суда, нас устраивает. Мы хотели подтвердить факт неуставных отношений в части, и суд дал этому оценку", - отметил адвокат. Он добавил, что решение о том, будут ли адвокаты Шамсутдинова обжаловать приговор, станет известно позже.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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