Спецслужбы фиксируют в РФ рост фактов саморадикализации молодых людей, готовых на убийства

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Спецслужбы и силовые структуры России обеспокоены ростом фактов саморадикализации молодых людей, готовых на убийства. Об этом сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

"Отмечается рост саморадикализации, когда без видимого внешнего воздействия молодые люди получают информацию из интернета и начинают преступную деятельность. И наша задача - выявление таких настроений среди подростков", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

В качестве примера он привел Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в колледже в Керчи, а также недавние случаи задержания подростков в Саратове. Пржездомский сообщил, что молодежь по-прежнему находится в зоне внимания вербовщиков террористов.

Первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин сообщил, что в орбиту вербовочных устремлений вовлекается преимущественно молодежь. Кроме того, внимание вербовщиков направлено на лиц, исповедующих ислам, фиксируются случаи рецидива преступлений террористической направленности со стороны лиц, которые уже отбыли наказания за аналогичные деяния.