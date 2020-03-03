В Казани выявили школьника, который хотел устроить массовое убийство в лицее

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов выявили в Казани школьника, который хотел убить своих одноклассников и изготовил ролик о якобы уже совершенном преступлении. Об этом сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

"В Казани ученик лицея позвонил в службу "112" и сказал, что готов перестрелять всех", - пояснил представитель НАК. Позже подросток объяснил, что среди одноклассников у него не было авторитета, он не успевал по иностранному языку. "Он даже сам снял ролик, будто он уже совершил преступление в школе. На ролике было орудие преступление - нож. На любой вопрос у него был ответ один: "Мне все равно", - рассказал Пржездомский.

Сейчас, по его словам, подросток находится на домашнем обучении, за ним установлен плотный контроль.

Также, отметил представитель НАК, была выявлена студентка первого курса колледжа, которая изучала "азбуку домашнего террориста". "Она рассматривала возможность убить ножом своих одноклассников, изучала пути отхода", - рассказал представитель НАК. Действовать девушка хотела по принципу квеста. "Причины - нереализованное самолюбие и желание совершить поступок, на который обратят внимание другие", - пояснил Пржездомский. Он добавил, что в настоящее время девушка также находится на домашнем обучении.

Кроме того, выступая перед журналистами, Пржездомский рассказал о профилактике экстремизма среди молодежи. По его словам, важную роль в этом играет адресная профилактика в отношении различных социально-возрастных групп населения. В качестве примера он привел опыт внедрения инновационных форм организации профилактики в Татарстане, где, как показал мониторинг, "от пяти до 10 процентов подростков интересуются экстремистским контентом".