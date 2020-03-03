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Суд Лондона рассмотрит претензии налоговой службы США к Тинькову 27 апреля

Бизнесмен Олег Тиньков отпущен под залог

ЛОНДОН, 3 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Следующее слушание по инициированному налоговой службой США делу в отношении российского бизнесмена Олега Тинькова пройдет в суде британской столицы 27 апреля. Об этом корреспондент ТАСС сообщил во вторник представитель Вестминстерского магистратского суда, в котором рассматривается данное дело.

"Тиньков в настоящий момент отпущен под залог. Следующее слушание по его делу намечено на 27 апреля", - сказали в суде.

В Лондоне до апреля

Ранее британская газета Sunday Express написала о том, что по итогам слушаний, состоявшихся 27 февраля, Тиньков выплатил залог в размере 20 млн фунтов стерлингов ($36 млн ) для того, чтобы находиться на свободе во время рассмотрения в суде Лондона дела о налоговых претензиях со стороны США. Оно касается урегулирования возможных налоговых претензий. Бизнесмен, который до 2013 года был гражданином США, участвует в слушаниях в качестве частного лица.

Как говорится в статье, бизнесмен обязался не покидать с 19:00 до 07:00 свою квартиру в лондонском районе Кенсингтон и сдал паспорта в полицию, где должен отмечаться трижды в неделю.

Представители Тинькова в ответ на запрос ТАСС от комментариев воздержались. Но TCS Group (головная компания Тинькофф банка) подтвердила 2 марта в материалах, распространенных на Лондонской фондовой бирже, что бизнесмен на время судебного разбирательства останется в британской столице.

В сообщении указано, что эта ситуация не влияет на работу совета директоров TCS Group и правления Тинькофф банка. "Г-н Тиньков не является членом ни одного из этих советов. Все текущие операционные решения принимаются на уровне правления банка и других операционных компаний группы", - отмечается в материалах.

В пресс-службе Тинькофф банка ТАСС проинформировали, что группа самостоятельно сообщила об участии Тинькова в судебных слушаниях, инициированных налоговой службой США, для соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Лондоне и Москве.

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