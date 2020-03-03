Более 330 уголовных дел о врачебных ошибках дошли до суда в 2019 году

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Более 330 тысяч уголовных дел, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медпомощи, направлены в суды. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства.

"В 2019 году в СК поступило более 6,5 тысяч сообщений и заявлений об ошибках при оказании медпомощи, - сказал Бастрыкин. - В суд направлены после тщательного расследования 332 уголовных дела (на 10 процентов больше, чем в 2018 году)".

Всего были возбуждены 2,1 тысячи уголовных дел. Бастрыкин подчеркнул, что решения о возбуждении уголовного дела принимаются очень взвешенно и только при наличии соответствующего заключения специалиста.

По данным СК, в 2018 году были направлены в суды 303 дела о врачебных ошибках.