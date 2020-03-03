На Кубани осудили топ-менеджеров двух жилищных кооперативов за обман дольщиков

КРАСНОДАР, 3 марта. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара во вторник огласил приговор председателю правления и руководителю офиса продаж жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) "Лучистый" и "Южный квартал", от действий которых пострадали 115 дольщиков, ущерб превысил 97 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"Прикубанский районный суд Краснодара окончил рассмотрение уголовного дела в отношении председателя правления и руководителя офиса продаж ЖСК, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Тульский М. Ю. и Гонтарь С. В. признаны виновными в совершенных преступлениях, Тульскому назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Гонтарь - в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что Тульский приобрел в собственность земельный участок, на котором ЖСК возводил многоквартирный жилой дом. Мужчина заключал договоры на предоставление права собственности на квартиры и нежилые помещения в строящемся доме, заранее понимая, что договорные обязательства не будут выполнены.

К преступной деятельности он привлек менеджера по продажам Гонтарь, которая оформила в собственность квартиру в строящемся доме. Эту информацию она использовала при общении с потенциальными покупателями. Гонтарь также руководила работой офиса продаж ЖСК "Лучистый" и размещала рекламу о продажах квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, чтобы привлечь новых клиентов. Подсудимые похитили более 73 млн рублей, принадлежащих дольщикам ЖСК "Лучистый".

Кроме того, они же похитили более 23 млн рублей, которые на счета ЖСК "Южный квартал" и в кассу внесли покупатели.