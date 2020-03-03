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Пассажирский самолет Москва - София вернулся в аэропорт вылета

По информации источника, произошел отказ системы предупреждения о столкновении с землей
Описание
© Valokuva24/Shutterstock/FOTODOM, архив

СОФИЯ, 3 марта. /ТАСС/. Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Софию, вернулся в аэропорт вылета. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Самолет благополучно приземлился в 12:39 мск. Отказ системы предупреждения о столкновении с землей стал причиной возвращения", - сказал собеседник агентства.

По данным портала lightradar24.com, самолет Airbus A-320 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом SU2060 из Москвы в Софию, развернулся над Белоруссией. Спустя почти два часа после вылета он вернулся в аэропорт Шереметьево.

В аэропорту Софии корреспонденту ТАСС сообщили, что в Москве будет проведена замена самолета, новый вылетит в направлении болгарской столицы в 15:00 мск. "Рейс из Москвы вылетит в Софию в 15:00 мск, ждем его прибытия в 17:35 (18:35 мск), а в 18:30 (19:30 мск) запланирован его обратный полет в Россию", - сообщили в аэропорту.

Утром 3 марта еще три самолета совершили экстренные посадки. Пассажирский Airbus А-330 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Владивостока в Москву, сел в Хабаровске после часа полета. В "Аэрофлоте" уточнили, что борт совершил посадку "после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий". Специалисты обследовали самолет, ничего опасного на борту не обнаружено.

В Перми совершил посадку лайнер компании S7, следовавший из Новосибирска в Москву. На борту находились 113 человек и шесть членов экипажа. Причиной его посадки стало сообщение о "минировании".

Также в Москву после вылета вернулся самолет "Аэрофлота" в Цюрих. В авиакомпании сообщили, что возврат произошел по техническим причинам.

В новость были внесены изменения (13:44 мск) — добавлена информация по тексту.

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