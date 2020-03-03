В Петербурге задержали двух человек после инцидента с нападением и стрельбой в метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники центра по противодействию управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двух человек, которые напали на пассажиров метро и устроили драку со стрельбой из аэрозольного пистолета в вагоне и вестибюле станции "Академическая". Как сообщили журналистам в ведомстве, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

"В отношении указанных граждан отделом дознания УМВД России по Калининскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении.

В понедельник в полиции сообщали, что ночью на станции "Академическая" произошел конфликт между двумя группами людей с распылением газа, после чего полицейские начали розыск его участников. Как установили сотрудники МВД, предполагаемыми зачинщиками конфликта стали двое мужчин в возрасте 19 и 22 лет.

По данным полиции, они зашли в метро вместе с еще двумя знакомыми и учинили конфликт с дракой, в ходе которого один из задержанных открыл стрельбу из аэрозольного пистолета. Драка продолжалась на станции "Академическая", а затем в вагоне метро в присутствии пассажиров во время движения, после чего злоумышленники вышли на следующей станции и скрылись, а их оппоненты поехали дальше в сторону центра города.

Полиция также распространила видеозапись с места инцидента, на которой видно, что задержанные напали на темнокожих мужчин. Кроме того, управление МВД также распространило фото подозреваемых. Задержанные неоднократно попадали в поле зрения полиции, один из злоумышленников был ранее судим. Полиция просит граждан, кто мог также пострадать от действий задержанных, обратиться в ведомство.