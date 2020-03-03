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СК за год направил в суд более 1000 дел об экстремистских организациях в России

В 2019 году Следственный комитет возбудил 355 уголовных дел о преступлениях террористического характера и 87 дел о преступлениях экстремистском направленности

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России направил в 2019 году в суд более тысячи уголовных дел в отношении участников и создателей экстремистских организаций. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии СКпо итогам работы за 2019 год.

"Переданы в суд 1003 уголовных дела об организации экстремистского сообщества и деятельности экстремистской организации. Это в два раза больше чем в 2018 году", - сообщил Бастрыкин.

Кроме того, в 2019 году следователями СК направлены в суд 55 уголовных дел об экстремизме и 119 - о терроризме. "Упор сделан на пресечении разжигания межнациональной и межконфессиональной розни", - подчеркнул Бастрыкин. Также, отметил он, последовательно перекрываются каналы финансирования терроризма, в 2019 году СК направил в суд "уголовные дела в отношении 45 лиц, которые снабжали деньгами международные террористические организации".

"Противодействие экстремизму остается приоритетным направлением деятельности СК. Руководителям следственных органов поручено обеспечить безусловное пресечение уголовно-правовыми методами противоправных действий лиц, вынашивающих экстремистские планы по дестабилизации общественного порядка, особенно при проведении в стране важнейших политических и международных мероприятий", - заявил Бастрыкин.

Как отмечалось на коллегии, в 2019 году Следственный комитет возбудил 355 уголовных дел о преступлениях террористического характера и 87 дел о преступлениях экстремистском направленности.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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