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В Якутске устранили утечку газа

На месте повреждения участка газопровода восстановили движение транспорта

ЯКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Специалисты заменили поврежденный участок газопровода высокого давления в Якутске, подача газа возобновлена. Улица, которую перекрыли утром для проведения аварийно-восстановительных работ, открыта для автомобильного движения, сообщила пресс-служба управления газораспределительных сетей "Сахатранснефтегаз".

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"Сотрудники управления газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз" завершили аварийно-восстановительные работы на газопроводе высокого давления по улице Лермонтова. Движение автотранспорта было восстановлено в 18:30 (10:30 мск)", - говорится в сообщении.

Утечка газа была зафиксирована накануне, предварительная причина - коррозия и изношенность газопровода, который был проложен еще в первые годы газификации Якутска, в конце 1960-х годов.

В пресс-службе добавили, что место вскрытия дорожного полотна было засыпано песком и щебнем и утрамбовано. Дорожное покрытие будет полностью восстановлено при плюсовой температуре.

Во вторник в Якутске примерно минус 17 градусов.

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РоссияЯкутия
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