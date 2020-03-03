В Якутске устранили утечку газа

ЯКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Специалисты заменили поврежденный участок газопровода высокого давления в Якутске, подача газа возобновлена. Улица, которую перекрыли утром для проведения аварийно-восстановительных работ, открыта для автомобильного движения, сообщила пресс-служба управления газораспределительных сетей "Сахатранснефтегаз".

"Сотрудники управления газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз" завершили аварийно-восстановительные работы на газопроводе высокого давления по улице Лермонтова. Движение автотранспорта было восстановлено в 18:30 (10:30 мск)", - говорится в сообщении.

Утечка газа была зафиксирована накануне, предварительная причина - коррозия и изношенность газопровода, который был проложен еще в первые годы газификации Якутска, в конце 1960-х годов.

В пресс-службе добавили, что место вскрытия дорожного полотна было засыпано песком и щебнем и утрамбовано. Дорожное покрытие будет полностью восстановлено при плюсовой температуре.

Во вторник в Якутске примерно минус 17 градусов.