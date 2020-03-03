Дерипаска хочет взыскать с Навального рубль за ущерб деловой репутации

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации, сообщил ТАСС адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Ранее в картотеке суда появился иск Дерипаски к Навальному, причем фамилия истца значилась как Дерипаско. Подробностей дела в карточке суда не указывалось. Представитель бизнесмена подтвердила ТАСС факт подачи иска против Навального.

"Это иск о защите нарушенной деловой репутации. Господин Навальный распространил не соответствующую действительности информацию о том, что мой клиент пользуется неправильной и незаконной поддержкой государства при занятии бизнесом, в частности, получая невозвратные кредиты. Мы утверждаем, что подобная информация не соответствует действительности, просим суд обязать Навального опровергнуть ее и взыскать с Навального символическую компенсацию морального вреда в размере 1 рубль", - сказал адвокат. По его словам, речь идет об информации, которая фигурировала в ряде роликов на Youtube-канале Навального.

"Господин Навальный под видом критики и законного выражения мнений занимается нападками на деловую репутацию других лиц", - добавил Мельников. "Мы рассчитываем, что суд установит, что никакой фактической основы для подобных нападок у господина Навального не было", - подчеркнул он.

Сам Навальный в своем блоге отметил, что не знает с чем связан иск бизнесмена.