Адвокат опроверг причастность Дрыманова к делу о вымогательстве $2 млн у бизнесмена Тузова

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Бывший руководитель ГСУ СК РФ по Москве Александр Дрыманов, обвиняемый в коррупции, не причастен к вымогательству у бизнесмена Юрия Тузова взятки, по делу о которой проходит экс-следователь по расследованию особо важных дел управления по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве Мария Слезкина. Об этом в беседе с ТАСС сообщил адвокат Дрыманова Марк Каверзин.

"Он вряд ли даже общался когда-либо со Слезкиной. Дай бог, видел ее лично пару раз в жизни. Вы поймите, где Дрыманов и где Слезкина? Совершенно не тот уровень. Они даже теоретически не могли договориться о передаче денег, так что оснований для нового уголовного дела в отношении Дрыманова я не вижу. Вероятно, Слезкина пытается оговорить Дрыманова, чтобы смягчить ответственность за свои действия", - сказал Каверзин.

Во вторник Telegram-канал "112" сообщил, что Слезкина руководила задержанием и расследованием уголовного дела "рыбного короля" Юрия Тузова, которого обвиняют в похищении человека и вымогательстве. Основанием для возбуждения дела стало заявление гендиректора ООО "Лоджистикс-Москва" Павла Сурина. Он утверждал, что неизвестные выманили его из офиса в Москве, избили и вывезли за МКАД. Свое похищение Сурин связал с арбитражным спором по векселю на 400 млн рублей, который некогда выпустила одна из компаний Тузова.

Находясь под арестом, через своих адвокатов Тузов написал заявление в ФСБ, о том, что следователь Слезкина вымогает у него $2 млн в обмен на отказ от уголовного преследования. Следователи задержали при передаче денег двух соучастников вымогательства взятки - близкого друга Слезкиной и его приятеля. Сама Слезкина скрылась, по некоторым данным, на территории Украины. Находясь в бегах, она сообщила, что действовала по прямому указанию Александра Дрыманова и заместителя начальника СК РФ по ЦАО Сергея Абрамова, обвинив их в организации вымогательства у Тузова.

Приговор Дрыманову, обвиняемому в двух эпизодах взятки, Мосгорсуд огласит 18 марта.