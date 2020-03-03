Силовики в Петербурге пресекли деятельность преступной группы, похищавшей людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими пресекли в Санкт-Петербурге деятельность организованной преступной группы (ОПГ), участники которой причастны к похищениям людей, сообщили журналистам в управлении ФСБ по городу и Ленинградской области.

"Пресечена противоправная деятельность межэтнической организованной преступной группы, состоящей из уроженцев среднеазиатского региона, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе похищению людей с целью получения выкупа, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Других подробностей в управлении ФСБ не уточнили. Также управление ФСБ распространило два видеоролика, из которых следует, что оперативные мероприятия с участием бойцов СОБР проходили в двух квартирах. На кадрах съемок видно, что силовики выломали дверь в одной из квартир при помощи кувалды.

Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, оперативные мероприятия прошли в рамках уголовного дела по статье 126 УК РФ ("Похищение человека"). Он также отметил, что помещения, где проводились оперативные мероприятия, находятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.