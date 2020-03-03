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В СК создан отдел по расследованию киберпреступлений

Отдел также будет заниматься расследованием преступлений в сфере высоких технологий, уточнил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России создал отдел по расследованию киберпреступлений. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на расширенной коллегии комитета.

"Образован отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий", - сообщил председатель СК, говоря о специализированных следственных подразделениях ведомства.

Ранее СК неоднократно поднимал тему необходимости борьбы с вовлечением несовершеннолетних в "группы смерти" в соцсетях.

26 февраля на расширенной коллегии МВД министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в структуре МВД в центральном аппарате и на местах созданы спецподразделения по борьбе с киберпреступностью. В частности, в управлении по контролю за оборотом наркотиков созданы подразделения по противодействию наркоугрозе в интернете.

По данным правоохранительных органов, только в 2019 году число зарегистрированных в России IT-преступлений выросло на 70% (294 тыс.), они составляют уже 15% от всех регистрируемых в стране преступлений. По словам главы МВД, их раскрываемость выросла в 1,5 раза.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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