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Ребенок утонул в школьном бассейне в Чебоксарах

Девочке стало плохо во время занятий по плаванию

ТАСС, 3 марта. Подросток утонул во вторник во время занятий по плаванию в школьном бассейне в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по республике.

"3 марта в одном из общеобразовательных учреждений в городе Чебоксары во время занятий по плаванию 13-летней девочке, находившейся в бассейне, стало плохо. Это заметил преподаватель, который вытащил ее из воды. Однако несмотря на все меры, принятые сотрудниками скорой медицинской помощи, прибывшими по этому сообщению, девочка скончалась", - отмечается в сообщении.

Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе нее специалисты установят, могла ли девочка по состоянию здоровья заниматься в бассейне. Кроме того, будет дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения и медицинских работников. Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления.

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