Полицейские в Москве выстрелили в мужчину, пытавшегося напасть на них с ножом

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полицейские в Москве выстрелили в неадекватного мужчину с ножом, который сначала нанес себе несколько ранений, а потом попытался напасть на сотрудников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"Сегодня ночью в районе 00:10 поступило сообщение, что на улице Бутлерова неадекватный мужчина сам себе наносит ножевые ранения. Наши сотрудники выехали, обнаружили мужчину, который неадекватно себя вел. На требования прекратить он не реагировал и пошел в сторону сотрудников. Полицейские были вынуждены в соответствии с законом о полиции применить табельное оружие", - рассказали в пресс-службе.

Мужчину госпитализирован, проводится доследственная проверка.