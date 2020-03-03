20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
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Полицейские в Москве выстрелили в мужчину, пытавшегося напасть на них с ножом

Кроме того, мужчина нанес себе несколько ножевых ранений

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полицейские в Москве выстрелили в неадекватного мужчину с ножом, который сначала нанес себе несколько ранений, а потом попытался напасть на сотрудников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"Сегодня ночью в районе 00:10 поступило сообщение, что на улице Бутлерова неадекватный мужчина сам себе наносит ножевые ранения. Наши сотрудники выехали, обнаружили мужчину, который неадекватно себя вел. На требования прекратить он не реагировал и пошел в сторону сотрудников. Полицейские были вынуждены в соответствии с законом о полиции применить табельное оружие", - рассказали в пресс-службе.

Мужчину госпитализирован, проводится доследственная проверка.

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Россия
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