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Полицейские ранили мужчину во время задержания в ТЦ "Тульский" в Москве

В ГУ МВД уточнили, что гражданин напал на одного из сотрудников с ножом

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полицейские ранили подозреваемого в преступлении при задержании на Большой Тульской улице из-за того, что он оказал сопротивление, напав на них с ножом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками Росгвардии на Большой Тульской улице проводили оперативное мероприятие по задержанию мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Гражданин оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемому причинено ранение, не опасное для жизни и здоровья, он задержан. "Ему оказана первая помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в торговом центре "Тульский" на Большой Тульской улице в Москве, а подозреваемый получил небольшое ранение в ногу и был госпитализирован.

В новость были внесены изменения (17:04 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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