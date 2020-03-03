Полицейские ранили мужчину во время задержания в ТЦ "Тульский" в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полицейские ранили подозреваемого в преступлении при задержании на Большой Тульской улице из-за того, что он оказал сопротивление, напав на них с ножом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками Росгвардии на Большой Тульской улице проводили оперативное мероприятие по задержанию мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Гражданин оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемому причинено ранение, не опасное для жизни и здоровья, он задержан. "Ему оказана первая помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в торговом центре "Тульский" на Большой Тульской улице в Москве, а подозреваемый получил небольшое ранение в ногу и был госпитализирован.

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