Предприниматель Минц обжаловал заочный арест по обвинению в растрате 34 млрд рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Предприниматель Борис Минц обжаловал постановление суда о своем заочном аресте по делу о растрате 34 млрд рублей при совершении незаконных операций со средствами банка "Открытие". Мосгорсуд 11 марта рассмотрит апелляционную жалобу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"Апелляционная жалоба на постановление о заключении под стражу в отношении Минца Б.И. будет рассмотрена 11 марта в Мосгорсуде", - сказала представитель суда. Согласно постановлению, Борис Минц будет содержаться под стражей два месяца после задержания или экстрадиции на территорию России. Минц объявлен в международный розыск.

Жалобы на заочный арест сыновей бизнесмена - Дмитрия и Александра - будут рассмотрены 4 марта. Они также объявлены в розыск.

Ранее защита заявляла, что Борис Минц находится в Лондоне и не скрывается от российских правоохранительных органов.

Дело Минца

По версии следствия, в июле-августе 2017 года Борис Минц, а также председатель правления ФК "Открытие" Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО "О1 груп финанс". Следствие считает, что таким образом они совершили хищение активов банка на сумму 34 млрд рублей. Главным следственным управлением СК России в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

Ранее сообщилось, что Следственным комитетом в отношении Минца ведется проверка по заявлению председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова. Следствие связывает сложившуюся ситуацию с необеспеченными облигациями "О1 груп финанс" на балансе финансовой корпорации "Открытие". В свою очередь в пресс-службе банка "Открытие" ТАСС сообщили, что в сентябре 2018 года банк действительно обращался в Следственный комитет РФ с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации банка.