СК возбудил в отношении мужчины дело о нападении на полицейских на юго-западе Москвы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело о нападении на полицейских на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сообщила Иванова.

По ее словам, 2 марта поступило сообщение о том, что около жилого дома по улице Бутлерова неадекватный мужчина сам себе наносит ножевые ранения. Когда на место прибыли полицейские, он попытался напасть на них. Сотрудники применили табельное оружие. Мужчина госпитализирован.