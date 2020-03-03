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СК возбудил в отношении мужчины дело о нападении на полицейских на юго-западе Москвы

Ранее сообщалось, что мужчина сначала нанес себе несколько ранений, а потом попытался напасть на сотрудников полиции

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело о нападении на полицейских на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сообщила Иванова.

По ее словам, 2 марта поступило сообщение о том, что около жилого дома по улице Бутлерова неадекватный мужчина сам себе наносит ножевые ранения. Когда на место прибыли полицейские, он попытался напасть на них. Сотрудники применили табельное оружие. Мужчина госпитализирован.

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